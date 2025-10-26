José Manuel Rodrigues é o único português orador no Encontro Internacional pela Paz

O secretário regional da Economia é o único orador português do Encontro Internacional pela Paz, que já arrancou, esta manhã, em Roma, com uma celebração religiosa, presidida pelo Patriarca de Jerusalém, Cardeal Pierbattista Pizzaballa.

José Manuel participa, mais uma vez, na cimeira a convite da Comunidade de Sant’Egidio (vista como uma "extensão da diplomacia" do Vaticano), que acolhe neste momento 90 palestinianos feridos, sobretudo crianças, da faixa de Gaza. Daí a atenção neste início da cimeira ter sido centrada no conflito da Terra Santa.

A abertura oficial do encontro - que junta em Roma cerca de 4 mil dirigentes de todos os continentes- será feita pelo Presidente da República de Itália, Sérgio Mattarella e será encerrado na terça-feira pelo Papa Leão XIV.

Esta cimeira internacional conta com 164 oradores e mais 22 especialistas que irão moderar os fóruns temáticos. As conclusões destas reuniões de trabalho irão dar origem a relatório internacional que tem por objetivo emanar orientações para os governos, líderes religiosos, políticos e dirigentes de instituições particulares de solidariedade social e de empresas, com vista à construção de uma sociedade melhor, sem conflitos e sem guerras.

O encontro deste ano, que se segue aos de Berlim e de Paris onde Rodrigues foi palestrante, terá por tema "Apostar na Paz" e o político madeirense vai apresentar uma comunicação sobre Economia e Solidariedade.