José Manuel Rodrigues promete cooperação total com Santana

O secretário regional da Economia e presidente do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues, encerrou a cerimónia de tomada de posse dos órgãos municipais de Santana, onde representou o Governo Regional, com uma intervenção centrada na cooperação institucional e na continuidade dos investimentos no concelho.

Elogiando a “vitória expressiva e inequívoca” de Dinarte Fernandes, o governante afirmou que esta “demonstra uma confiança renovada” no trabalho desenvolvido e recordou o seu papel na entrada do autarca na política, há 15 anos. “Em boa hora o fiz, porque tem demonstrado visão estratégica, espírito de serviço e dedicação à causa pública”, afirmou.

José Manuel Rodrigues saudou também os eleitos da maioria e da oposição, sublinhando que “em Democracia pode servir-se bem o povo quer estando no poder, quer na oposição”.

O secretário regional reafirmou o compromisso do Governo em cumprir todas as medidas e obras previstas para os próximos quatro anos, com destaque para a discriminação positiva a favor dos concelhos do Norte e do Porto Santo.

Entre as prioridades, destacou a manutenção da taxa de IRC nos 8,5% para empresas instaladas em Santana, a majoração dos incentivos à inovação, e o investimento em infra-estruturas como a ETAR de Santana – São Jorge, orçada em 4,5 milhões de euros, a futura ETAR do Faial, e a ligação Arco de São Jorge – Boaventura, com uma verba de 10 milhões de euros.

José Manuel Rodrigues anunciou ainda a construção de um miradouro no Pico da Boneca e a melhoria dos acessos às levadas e percursos pedestres, com reforço da segurança em zonas como o Ribeiro Frio e as Queimadas.

“Conte, senhor presidente, com o meu apoio pessoal e institucional para fazer vingar os interesses de Santana nos centros de decisão”, disse o governante, garantindo que o concelho “continuará a merecer a cooperação e atenção do Governo Regional”.