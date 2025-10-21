Mais de 1,2 milhões de utentes vacinados contra a gripe e 716 mil contra Covid

Mais de 1,2 milhões de vacinas contra a gripe já foram administradas desde que arrancou a campanha de vacinação sazonal, enquanto 716 pessoas foram vacinadas contra a covid-19, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Do total de vacinas contra a covid-19, 367.006 foram administradas em farmácias e 349.258 em estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.

Na vacinação contra a gripe, 616.694 doses foram administradas em farmácias e 592.429 em estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.

Segundo números da Direção-geral da Saúde, desde o arranque da campanha, em 23 de setembro, mais de 50% das pessoas com 85 ou mais anos já se encontram vacinadas contra a gripe, grupo etário que beneficia de vacinação gratuita com a vacina contra a gripe de dose elevada. No caso da covid-19, a cobertura vacinal deste grupo etário é de 35,95%.