Rita Abreu destacou espírito de serviço e cooperação

Rita Abreu, presidente da Assembleia Municipal da Ribeira Brava, sublinhou, ao abrir a sessão solene de tomada de posse dos órgãos autárquicos da Ribeira Brava, “o valor da democracia local” e o “espírito de serviço público” que deve nortear o trabalho dos eleitos no novo mandato autárquico. Na cerimónia de instalação dos novos órgãos do município, a autarca dirigiu palavras de reconhecimento aos que cessaram funções e de incentivo aos que agora iniciam um novo ciclo político.

“Este é um momento de celebração da nossa democracia local, um momento que simboliza a vontade livre dos cidadãos das quatro freguesias do concelho que através do seu voto escolheram os seus representantes para os próximos quatro anos”, afirmou.

Rita Abreu expressou “um sincero agradecimento” a todos os autarcas e deputados municipais cessantes, salientando que “cada decisão, cada reunião e cada gesto de serviço público deixaram uma marca importante na vida do concelho”.

Aos novos eleitos, endereçou felicitações e votos de um mandato de sucesso, apelando ao “diálogo, ao respeito institucional e à cooperação entre todos os órgãos autárquicos”, lembrando que “o que nos une é maior do que o que nos separa: o amor à Ribeira Brava e o desejo de ver o concelho prosperar”.

Num tom pessoal e de gratidão, Rita Abreu recordou ainda o convite que recebeu há oito anos de Ricardo Nascimento para integrar a sua equipa, considerando “um privilégio ter feito parte deste percurso de crescimento e dedicação à nossa terra”. No final da sua intervenção, convidou o presidente cessante a dirigir algumas palavras à assembleia e aos presentes, mas antes convidou Ricardo Nascimento de fazer o seu último discurso