Não é só o PIN que protege o seu cartão do banco

Com a aproximação do Dia das Compras na Net, que se assinala amanhã, e num momento em que as compras e operações bancárias online se tornam cada vez mais comuns, é importante conhecer e compreender como funcionam os mecanismos de segurança dos seus cartões de crédito.

Um desses elementos é o CVC (Código de Verificação do Cartão). Mas o que é, exactamente, e porque é tão importante?

O que é o código CVV/CVC do cartão?

O CVV (Card Verification Value) e CVC (Card Verification Code) referem-se à mesma coisa e, por isso, são frequentemente chamados de código CVV/CVC. Este é um elemento presente nos cartões de pagamento que ajuda a proteger as transacções online, oferecendo segurança ao titular e reduzindo o risco de fraudes.

As suas principais características são:

Tem três dígitos, que podem ser encontrados na parte de trás dos cartões de débito e crédito. Alguns cartões podem apresentar este código no frente do cartão, mas é menos comum;

É único. Cada cartão tem um CVV diferente e até mesmo se possuir diferentes cartões para a mesma conta bancária, esta combinação de números será sempre diferente;

Qual é a sua função?

O CVV tem como principal função proteger o seu cartão contra fraudes, sobretudo em transacções em que o cartão não está fisicamente presente, como acontece nas compras online. Ao solicitar este código, os comerciantes confirmam que a pessoa que está a efectuar a transacção possui efectivamente o cartão.

Ou seja, este código adiciona uma camada extra de segurança, dificultando que cibercriminosos usem números de cartões roubados ou copiados.

Código CVV/CVC e código PIN são a mesma coisa?

Não. O código PIN tem quatro dígitos e é utilizado ao levantar dinheiro no Multibanco ou fazer pagamentos através de um Terminal de Pagamento Automático (TPA). Ou seja, quando utiliza o cartão fisicamente.

Por sua vez, o código CVV/CVC tem apenas três dígitos e só pode ser utilizado em compras online.

Como manter o CVV do cartão seguro?

Para garantir a segurança ao fazer compras online, é fundamental não revelar o código CVV/CVC do seu cartão e evitar digitá-lo em computadores de acesso público ou utilizados por outras pessoas.

Também é importante não guardar fotografias do cartão no telemóvel, no e-mail ou na 'cloud'.

Sempre que possível, opte também por fazer compras apenas em sites que possuam certificado SSL-