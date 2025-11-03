Candidato presidencial António Filipe analisa problemas sociais na Madeira

O candidato à Presidência da República, António Filipe, participa amanhã, 4 de Novembro, em diversas iniciativas dedicadas à análise de questões sociais e laborais na Região Autónoma da Madeira.

De acordo com informação divulgada, o programa inclui encontros com estruturas sindicais e momentos de contacto directo com trabalhadores e populações locais.

Pelas 11 horas, António Filipe reúne-se com a União de Sindicatos da Madeira, estrutura intermédia da CGTP, na Casa Sindical, situada na Rua do Bom Jesus, n.º 9, 1.º F, no Funchal.

Às 15 horas, o candidato participará numa acção de contacto com trabalhadores da Estação dos Viveiros, nos Serviços de Ambiente e Salubridade da Câmara Municipal do Funchal.