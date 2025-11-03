Donald Trump "não acredita" que Estados Unidos entrem em guerra com Venezuela

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse este domingo que "não acredita" que os Estados Unidos entrarão em guerra com a Venezuela, mas evitou confirmar ou negar se o seu governo tem planos de ataque.

Numa entrevista no programa "60 Minutes" da CBS, quando questionado sobre se os Estados Unidos "entrarão em guerra com a Venezuela", Trump respondeu: "Duvido. Não acredito nisso. Mas eles têm-nos tratado muito mal", após o que mencionou o tráfico de drogas e a imigração ilegal de criminosos venezuelanos para os Estados Unidos.

Posteriormente, quando questionado pela jornalista Norah O'Donnell sobre possíveis ataques dos Estados Unidos a alvos em território venezuelano, Trump respondeu que não queria dizer "se é verdade ou não" e acrescentou que não revelaria "a uma jornalista" se os Estados Unidos vão "atacar ou não".

Antes, ao descer do Air Force One, Trump foi questionado sobre eventuais planos concretos dos Estados Unidos para um ataque à Venezuela, ao que respondeu de forma semelhante.

"Como posso responder a uma pergunta como essa? Há planos para um ataque à Venezuela? Quem diria isso? Supondo que houvesse, acha que lhe diria isso? Honestamente? Sim, temos planos. Temos planos muito secretos", acrescentou, criticando novamente a pergunta.

"Olhe, vamos ver o que acontece com a Venezuela", afirmou, antes de retomar o argumento de que o Governo da Venezuela "enviou [para os Estados Unidos] milhares de pessoas de prisões, instituições psiquiátricas e viciados em drogas".

Na entrevista com a CBS, pressionado sobre a presença de um porta-aviões nas águas das Caraíbas, em referência ao USS Gerald Ford, que é o maior e mais sofisticado porta-aviões norte-americano, e que pode sugerir uma operação aérea contra a Venezuela, Trump respondeu com ironia: "tem que estar em algum lugar, é muito grande".

Em termos gerais, Trump interrompeu a jornalista para falar sobre imigração cada vez que O'Donnel tentou retomar as perguntas relacionadas com um eventual ataque militar à Venezuela, evitando dar respostas concretas, mas quando questionado sobre "se [o Presidente venezuelano, Nicolás] Maduro tem os dias contados", foi rápido a responder: "Eu diria que sim, acho que sim".

Trump e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, negaram na sexta-feira que os Estados Unidos estejam a preparar-se para atacar a Venezuela, apesar do aumento indiscutível da pressão militar sobre Caracas.

A campanha de ataques aéreos realizada desde o início de setembro contra embarcações de alegados narcotraficantes nas Caraíbas, apresentada por Washington como uma luta contra o tráfico de drogas, aumentou as tensões regionais, especialmente com a Venezuela e a Colômbia. Os dezasseis ataques conhecidos resultaram em, pelo menos, 65 execuções sumárias dos ocupantes das embarcações visadas.