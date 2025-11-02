Nigéria disponível para reunião com Donald Trump para os próximos dias

O Presidente nigeriano revelou hoje estar disponível para se reunir nos próximos dias com o Presidente norte-americano, Donald Trump, depois de este ter ameaçado a Nigéria com uma intervenção militar em que poderão "disparar indiscriminadamente".

Donald Trump ameaçou este sábado a Nigéria com uma intervenção militar caso o país mais populoso de África não pusesse fim ao que o Presidente norte-americano afirma serem "assassinatos de cristãos" por "terroristas islâmicos".

Em resposta, citado pela agência de notícias AFP, o assessor do Presidente nigeriano disse hoje que "o Presidente Trump ajudou muito a Nigéria ao autorizar a venda de armas ao país, e o Presidente Tinubu soube aproveitar esta oportunidade na luta contra o terrorismo".

Já sobre saber se os terroristas na Nigéria visam apenas cristãos ou "todas as confissões e os não crentes", o assessor disse que esse tema seria "discutido e resolvido pelos dois líderes quando se encontrarem nos próximos dias, seja na State House, seja na Casa Branca".

No entanto, a AFP sublinha que, até ao momento, ainda não foi confirmado qualquer encontro.

As ameaças norte-americanas surgem após meses de pressão por parte de políticos conservadores americanos que consideram que os cristãos enfrentam um "genocídio" na Nigéria, acusações que também já foram feitas por associações cristãs e evangélicas.

As declarações encontraram eco entre políticos europeus de extrema direita, embora sejam questionadas por especialistas.

Se os ataques na Nigéria se mantiverem, os Estados Unidos já anunciaram que cessarão imediatamente toda a ajuda e "poderão muito bem ir a este país agora desonrado, disparando indiscriminadamente, para aniquilar completamente os terroristas islâmicos que cometem estas atrocidades horríveis", publicou o Presidente americano na sua plataforma Truth Social.

A Nigéria é minada por problemas de segurança. A região nordeste é um foco da insurreição jihadista Boko Haram, que causou mais de 40.000 mortos e deslocou mais de dois milhões de pessoas desde 2009, segundo estimativas das Nações Unidas.