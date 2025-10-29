Estados Unidos vão reduzir forças no flanco oriental da Europa
Os Estados Unidos informaram os aliados de que vão reduzir uma parte das tropas destacadas no flanco oriental da Europa, anunciou hoje a Roménia, numa decisão que uma fonte da NATO descreveu como um ajustamento.
O Ministério da Defesa Roménia disse num comunicado que cerca de mil soldados norte-americanos permanecerão estacionados em território romeno após a reavaliação.
"A decisão dos Estados Unidos é suspender a rotação, na Europa, de uma brigada que tinha unidades destacadas em vários países da NATO", referiu o ministério, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).
Um responsável da NATO disse em Bruxelas que o ajustamento não impedirá os Estados Unidos de continuarem a manter na Europa "muito mais forças" do que antes da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.
O ministro de Defesa romeno, Ionut Mosteanu, afirmou numa conferência de imprensa após a divulgação do comunicado que a decisão não significa uma retirada das forças dos Estados Unidos na Europa.
Trata-se, sim, do "fim da rotação de uma brigada que tinha elementos em vários países da NATO, incluindo a Bulgária, a Roménia, a Eslováquia e a Hungria", precisou Mosteanu.
"Cerca de mil soldados americanos permanecerão na Roménia, contribuindo para dissuadir qualquer ameaça e representando uma garantia do compromisso dos Estados Unidos com a segurança regional", reforçou.
Mosteanu disse que as capacidades estratégicas se mantêm inalteradas.
"O sistema de defesa antimíssil de Deveselu continua plenamente operacional. A base aérea de Campia Turzii permanece um ponto essencial para as operações aéreas e para a cooperação entre aliados, e a base de Mihail Kogalniceanu continua a ser desenvolvida", afirmou.
O ministro disse ainda que "um grupo de combate aéreo permanecerá na base de Kogalniceanu, tal como acontecia antes do início do conflito na Ucrânia".
Segundo o Ministério da Defesa romeno, "a decisão já era esperada" e resulta "das novas prioridades da administração presidencial norte-americana, anunciadas em fevereiro".
A decisão "também teve em conta o facto de a NATO ter reforçado a presença e atividade no flanco oriental, o que permite aos Estados Unidos ajustar a postura militar na região", acrescentou.
O ministro da Defesa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, disse aos jornalistas que Varsóvia "não recebeu qualquer informação, ao contrário de outros países que receberam hoje, como a Roménia, sobre uma redução do contingente na Polónia", segundo a AFP.