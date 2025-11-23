Domingo de bom tempo

O Arquipélago da Madeira poderá estar hoje sob um clima mais ameno ao contrário dos últimos dias em que até a queda de neve o IPMA previu para sexta-feira e aguaceiros ontem. Este domingo, pode estar bom tempo.



"Céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de muito nublado até ao início da manhã", refere o Instituto Português e do Mar e da Atmosfera. O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de leste/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira até ao final da manhã, adverte a autoridade meteorológica.

Prevê-se uma "pequena subida da temperatura máxima, em especial nas terras altas", que poderá atingir no Areeiro o máximo de 14ºC e o mínimo de 11ºC.

Na região do Funchal, o céu estará em geral pouco nublado e o vento soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) de leste, com a temperatura a poder atingir o máximo de 21ºC a 22ºC.



Na costa Norte, as ondas de nordeste com 1,5 a 2,5 metros e na costa Sul as ondas de sueste com 1 a 1,5 metros não apresentarão grande problema. Mesmo a temperatura da água do mar estará boa, 22 a 23ºC.