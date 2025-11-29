Academia Política motiva jovens a analisar e debater Orçamento Regional

A terceira iniciativa da Academia Política da JSD/Madeira realizou-se hoje, dia 29 de Novembro, no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz, reunindo os participantes numa iniciativa dedicada à simulação da discussão do Orçamento da Região.

"O exercício permitiu aos intervenientes experimentar, de forma prática, o funcionamento do processo parlamentar e os desafios reais associados ao debate político", indica nota à imprensa.

Este momento formativo contou com a presença da presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, que presidiu aos trabalhos da referida simulação, sublinhando a importância “da formação ética e responsável dos futuros agentes públicos”. No discurso de encerramento da sessão, Rubina Leal destacou que “é essencial formar novos quadros capazes de responder às necessidades da nossa Região”. Alertou ainda para os riscos dos extremismos, defendendo que a ação política deve assentar em valores firmes. “Devemos atuar com ética, responsabilidade e sentido de missão, com o povo e para o povo”, afirmou.

Por fim, diz que, "pelo seu terceiro momento, a Academia Política da JSD/Madeira afirma-se como um espaço de aprendizagem cívica e de envolvimento político, promovendo a formação técnica, o diálogo e o pensamento plural".