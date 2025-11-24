Madeira antecipa receitas fiscais na ordem dos 1.300 milhões de euros em 2026

A proposta do Orçamento Regional para 2026 foi apresentada, esta tarde, pelo secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, e contempla um valor global na ordem dos 2,3 mil milhões de euros, traduzindo uma redução de cerca de duzentos milhões face ao ano anterior. É expectável que as receitas fiscais ultrapassem os 1.300 milhões de euros.

No campo fiscal, o documento contempla uma redução de 30% no IRS aplicada a todos os escalões, medida enquadrada como um esforço de alívio para as famílias e de estímulo económico. Do lado do Estado, a região deverá receber mais de duzentos e noventa milhões de euros ao abrigo do orçamento nacional.

Naquilo que é a previsão da despesa, à cabeça para o próximo ano temos a Secretaria Regional de Saúde e a Secretaria Regional de Educação. Para a habitação e as infraestruturas colectivas vão mais de 190 milhões de euros.

O governante prossegue a apresentação dos documentos que vão ditar o próximo ano ao nível económico.