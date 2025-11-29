Ataque russo com 36 mísseis e 600 drones faz três mortos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou hoje um ataque noturno russo com cerca de 36 mísseis e cerca de 600 drones contra o território ucraniano, que fez três mortos e dezenas de feridos em Kiev e arredores.

"Os russos lançaram cerca de 36 mísseis e quase 600 drones", disse Zelensky numa mensagem na sua conta do Telegram, onde lamentou a morte de três pessoas e as dezenas que ficaram feridas, de acordo com as últimas informações sobre as consequências do ataque.

"Os principais alvos foram infraestruturas energéticas e imóveis civis", explicou o chefe de Estado ucraniano.

Na sua mensagem Zelensky disse ainda que em Kiev e arredores, os serviços de emergência estão a trabalhar nos locais do ataque russo, enfatizando que o seu país precisa de trabalhar "sem perder um único dia para que haja mísseis suficientes para os sistemas de defesa aérea".

Além disso, o presidente ucraniano aproveitou para pedir aos seus parceiros europeus que tomem uma decisão sobre os ativos russos congelados na Europa se Moscovo não cessar os seus ataques com drones e mísseis.

"E temos de conversar com todos os parceiros sobre os passos a dar para acabar com esta guerra", concluiu.

Os ataques russos com mísseis e drones na Ucrânia ocorrem num momento em que se tenta negociar o fim do conflito, com a visita na próxima semana a Moscovo de Steve Witkoff, o enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao mesmo tempo que se espera em Kiev, por Dran Driscoll, também enviado pelo presidente Trump.

Os ataques, que começaram na sexta-feira à noite e continuaram na manhã de sábado, deixaram mais de 600.000 pessoas sem energia elétrica, anunciou, por seu turno, o Ministério da Energia ucraniano.

"Na sequência do ataque, mais de 500.000 utilizadores em Kiev, mais de 100.000 na região de Kiev e cerca de 8.000 na região de Kharkiv ficaram sem eletricidade esta manhã", indicou o ministério.