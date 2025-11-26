Embaixador russo na Moldávia foi recebido com um drone

O embaixador russo na Moldávia convocado hoje pelo ministro dos Negócios Estrangeiros moldavo, na sequência de incursões com drones naquele país, teve a desagradável surpresa, quando saiu do encontro, de enfrentar um desses equipamentos, com a inscrição "Z".

O governo pró-europeu da Moldávia, país situado entre a Ucrânia e a Roménia, e membro da NATO, publicou depois nas redes sociais o vídeo que mostrava o diplomata visivelmente surpreendido no alpendre do ministério.

Na véspera, o mesmo aparelho tinha caído sobre uma casa, numa aldeia no nordeste da antiga república soviética, que agora quer aderir à União Europeia.

Questionado sobre o assunto pelos meios de comunicação social, o representante do Kremlin, Oleg Ozerov, tentou fazer boa figura, sugerindo que se tratava de um golpe armado, uma vez que o drone tinha sido encontrado no telhado da casa sem ter causado destruição.

Segundo o diplomata russo, o incidente não passa de uma das "múltiplas tentativas [da Moldávia] de prejudicar as relações bilaterais, que já se encontram no ponto mais baixo da sua história".

Seis drones violaram na terça-feira, o espaço aéreo da Moldávia, provocando a retirada da população de uma localidade onde caiu um drone, segundo o governo.

O governo de Chisinau disse ter sido entregue ao diplomata russo Ozerov "uma nota de protesto quanto a este sobrevoo ilegal totalmente inaceitável" e à "grave violação da soberania" da Moldávia.

O espaço aéreo da Moldávia foi várias vezes violado desde a invasão da vizinha Ucrânia pela Rússia, em 2022.

Por isso, o país expulsou vários diplomatas russos e aprovou, no início de novembro deste ano, um projeto de lei para fechar, até ao próximo verão, o centro russo "de forma alguma" cultural, segundo declarações oficiais.

A medida, qualificada de "russofóbica", foi condenada pelo Kremlin e pela oposição pró-russa no país.

O texto aguarda agora pela aprovação final do parlamento moldavo.