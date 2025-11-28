Funchal reforça compromisso com Economia Circular

A Sala da Assembleia Municipal do Funchal recebeu, esta manhã, a conferência 'Promover uma Economia Circular', evento que contou com a presença da vereadora do Ambiente, Paula Jardim Duarte, e que se insere, na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR), cujo tema são os Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

Sendo estes resíduos os que apresentam um maior crescimento na União Europeia, com um aumento anual de 2%, constituem um sério obstáculo aos esforços para reduzir a pegada ecológica, a sessão serviu para o Município do Funchal reiterar o seu firme compromisso na transicção para a Economia Circular como estratégia fundamental na promoção da diminuição dos resíduos e de um futuro mais sustentável.

A vereadora do Ambiente, Paula Jardim Duarte, enfatizou que o modelo linear (produzir, usar e deitas fora) deve ser substituído por um modelo circular, onde os materiais são mantidos em circulação pelo maior tempo possível, através da reutilização, reparação, renovação e reciclagem.

"O foco principal da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos está claramente na prevenção. A mensagem central da conferência é a necessidade de actuar antes que os produtos se tornem resíduos, e pressupõe uma mudança profunda na forma como produzimos, consumimos e descartamos os produtos", refere.

O evento contou com a participação de três especialistas que trouxeram conhecimento e inspiração para traçar o caminho da transição circular: Cláudia Sá, da Direcção Regional de Ambiente e Mar, que abordou a 'Gestão de REEE e a Economia Circular'; Alexandra Caldeira, da DECO Madeira, que se focou em 'O Papel do Consumidor na Economia Circular'; e Carolina Brederode, da SocioHabita Funchal, que apresentou exemplos práticos, destacando a Oficina Solidária e o Botão Solidário como "o coração da mudança cultural necessária, focada na reparação".

Por fim, Paula Jardim Duarte, agradeceu a presença de alunos, professores e munícipes, e destacou a responsabilidade colectiva na mudança, sublinhando que a Economia Circular não é apenas uma estratégia ambiental, mas também uma oportunidade económica, social e cultural.