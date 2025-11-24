CMF promove consciência ambiental na Semana Europeia de Prevenção de Resíduos

O Município do Funchal participa, entre 24 e 28 de Novembro de 2025, na Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, com o tema 'Liga o Valor, Desliga o Resíduo!'.

Segundo nota enviada, a iniciativa centra-se na gestão e prevenção dos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), um fluxo de resíduos em crescimento na União Europeia, e tem como objectivo sensibilizar os cidadãos para a correcta separação, recolha e reciclagem destes equipamentos.

Durante a semana, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) promove um programa diversificado que inclui uma acção de sensibilização sobre a separação de resíduos dirigida a comerciantes do mercado de Natal, realizada a 24 de Novembro na Casa Museu Frederico de Freitas, em parceria com a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

Estão ainda previstas visitas de estudo à Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos (ETTRSU), onde escolas do concelho poderão conhecer o funcionamento das instalações com enfoque nos REEE.

Paralelamente, será organizada uma exposição de trabalhos artísticos criados por escolas, instituições e utentes dos serviços municipais a partir de resíduos recolhidos em campanhas de limpeza, que estará patente no átrio da Câmara Municipal.

No dia 28 de Novembro será realizada a conferência 'Promover Uma Economia Circular', na Sala de Assembleia da Câmara, com intervenções de Cláudia Sá, da Direcção Regional de Ambiente e Mar, Alexandra Caldeira, da DECO Madeira, e Carolina Brederode, da SocioHabita Funchal.

No mesmo dia serão entregues certificados aos voluntários da campanha de limpeza 'World CleanUp Day – Limpar o Funchal do Mar à Serra' e prémios aos vencedores do desafio de expressão plástica, numa cerimónia com a presença da vereadora do Ambiente, Paula Jardim Duarte.

Ainda no âmbito da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, decorrerá, de 24 de Novembro a 15 de Dezembro, uma campanha de recolha de mantas e cobertores para os animais do Canil Municipal do Funchal, em colaboração com as juntas de freguesia.