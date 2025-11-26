Assembleia Municipal aprova alteração orçamental para equipar CCIF

A Assembleia Municipal Extraordinária da Câmara Municipal do Funchal aprovou, esta manhã, uma alteração modificativa (Proposta de Deliberação Orçamento Suplementar 2025), que visa a reprogramação, no Plano Plurianual de Investimentos, ajustando os encargos da empreitada 'WP – Work Packages – eGames Lab', para o próximo ano, ou seja, para 2026, alocando, deste modo, a empreitada de 1.174.271, 22 euros, acrescida de IVA, indo ao encontro da prorrogação da execução dos projectos ao abrigo do PRR até final do 1º semestre.

Ou seja, esta reprogramação orçamental não acarreta a perda de financiamento ao abrigo do PRR, o que, foi, aliás, explicado durante a Assembleia Municipal.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, explicou que esta alteração, "compreensível", se deveu a questões processuais no âmbito dos procedimentos administrativos e normais do Tribunal de Contas, lembrando ainda a importância deste investimento para o equipamento do Centro Cultural e de Investigação do Funchal, neste caso para o auditório.

Nesta que foi a primeira Assembleia Municipal do mandato de 2025/2029, Jorge Carvalho desejou ainda a todos os deputados municipais os votos de "bom mandato", salientando que os interesses da cidade e dos funchalenses devem sobrepor-se às questões político-partidárias.

Refira-se que PSD e CDS, bem como o CHEGA, votaram a favor desta alteração, que contou com a abstenção dos restantes partidos: JPP, PS e IL.