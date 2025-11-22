Incêndio na casa do lixo obriga à evacuação de hotel

Um incêndio na casa do lixo de um hotel situado na Rua da Casa Branca, no Funchal, obrigou à evacuação da unidade hoteleira na madrugada deste sábado. O alerta foi dado às 5h48.

Embora o fogo tenha sido extinto rapidamente pelos próprios funcionários, foi accionada uma resposta conjunta dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, envolvendo um total de 22 operacionais e 6 viaturas, duas das quais ambulâncias.

As equipas procederam à ventilação e à verificação de segurança em toda a área afectada, assegurando que não permaneciam focos activos nem risco de propagação.

A operação foi concluída sem registo de feridos e todas as viaturas regressaram aos quartéis pouco depois das 6 horas da manhã. A pronta intervenção dos funcionários permitiu evitar danos maiores.