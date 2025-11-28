Horários do Funchal participa em conferência sobre transporte público sustentável

Realizou-se, ontem, a sessão de abertura do programa 'ELEVATE', que é organizado pela Universidade da Madeira e pelo EIT Urban Mobility, que contou com a presença do presidente do Conselho de Administração da Horários do Funchal, Marco Lobato.

Na qualidade de orador, apresentou a conferência intitulada 'Transporte Público Sustentável em Regiões Insulares: Desafios e Oportunidades', onde abordou temas como a realidade das regiões insulares, os desafios actuais do sector, as estratégias e planos em curso, as oportunidades de inovação e recomendações para o futuro do transporte público na Madeira. Seguiu-se a participação numa mesa-redonda com outros intervenientes, proporcionando uma troca enriquecedora de perspectivas sobre mobilidade.

Organizado pela Universidade da Madeira e pelo EIT Urban Mobility, o programa ELEVATE consiste numa formação intensiva de três dias, centrada em metodologias de concepção e desenvolvimento de soluções aplicadas à mobilidade na Região Autónoma da Madeira. O seu objectivo é capacitar os estudantes para responder de forma concreta aos desafios locais de acessibilidade, sustentabilidade e inclusão.

A participação da Horários do Funchal reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento de práticas inovadoras e sustentáveis, bem como com a colaboração activa em iniciativas que promovem o conhecimento e a melhoria da mobilidade na Região Autónoma da Madeira.