ASSICOM promove conferência sobre Código dos Contratos Públicos

A Associação da Indústria Associação da Construção- Região Autónoma da Madeira (ASSICOM) promove, no próximo dia 26 de Novembro (quarta-feira), no Museu de Electricidade da Madeira, entre as 9 e as 13 horas, uma Conferência sobre o Código dos Contratos Públicos.

É um assunto "que é de extrema importância não só para o tecido empresarial que representa, como também para os Donos de Obras Públicas", considera a associação.

O conferencista será o Fernando batista, presidente do Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção (IMPIC).