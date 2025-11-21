UE admite que conferência sobre alterações climáticas termine "sem acordo"

A União Europeia admite que a conferência da ONU sobre alterações climáticas termine "sem acordo" por considerar que a proposta hoje apresentada pela presidência brasileira da COP30 é inaceitável.

"O que está atualmente sobre a mesa é inaceitável. E, dado que estamos tão longe de onde deveríamos estar, é triste dizer, mas estamos realmente perante um cenário sem acordo", disse aos jornalistas o comissário europeu do clima, Wopke Hoekstra, no último dia oficial da COP30.

A presidência brasileira da COP30 publicou hoje uma nova proposta de acordo, intitulada "Mutirão Global: Unindo a humanidade em uma mobilização mundial contra as mudanças climáticas", que não contém qualquer referência ao abandono dos combustíveis fósseis, questão que tinha sido exigida por dezenas de países.

Numa nota enviada pela Comissão Europeia aos jornalistas após ser conhecido o documento, o comissário já tinha manifestado desilusão com a proposta da presidência.

"Está longe de corresponder ao nível de ambição de que precisamos em mitigação. Estamos dececionados com o texto atualmente apresentado", dizia então Wopke Hoekstra.

O comissário disse que os 27 estão dispostos "a ser ambiciosos em adaptação", mas esclareceu que "qualquer linguagem sobre financiamento deve estar estritamente alinhada com o compromisso alcançado no ano passado" sobre o "Novo Objetivo Coletivo Quantificado" (NCQG).