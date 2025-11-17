Veículo furtado encontrado em Câmara de Lobos

O veículo de transporte de mercadorias que foi furtado na madrugada de hoje na Estrada da Victória, em Santa Rita, já foi encontrado.

Segundo o proprietário, o canter foi localizado pela Polícia de Segurança Pública, num bairro, em Câmara de Lobos.

Os ladrões gastaram gasóleo e causaram um pequeno dano num espelho.