Veículo furtado encontrado em Câmara de Lobos

O veículo de transporte de mercadorias que foi furtado na madrugada de hoje na Estrada da Victória, em Santa Rita, já foi encontrado.

Segundo o proprietário, o canter foi localizado pela Polícia de Segurança Pública, num bairro, em Câmara de Lobos.

Os ladrões gastaram gasóleo e causaram um pequeno dano num espelho.

Veículo de mercadorias furtado em Santa Rita

Um veículo de transporte de mercadorias foi furtado, esta madrugada, em Santa Rita.

