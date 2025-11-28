Nova conduta forçada dos Socorridos vai custar 4 milhões de euros

A Nova Conduta Forçada dos Socorridos, um investimento de cerca de 4 milhões de euros, vai permitir a exploração autónoma da Central dos Socorridos e da Estação de tratamento de águas de Santa Quitéria. O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas visitou a infra-estrutura, cujo investimento é suportado na íntegra pelo PRR e deverá estar concluída até final de Agosto de 2026.

Segundo explica nota enviada à imprensa, a Central Hidroelétrica dos Socorridos integra o Aproveitamento de Fins Múltiplos dos Socorridos (SFMS), estando equipada com três grupos turbina-gerador, tendo a sua construção sido finalizada em 1994.

O SFMS, compreende, não só a Central e respectiva conduta forçada, mas também um vasto conjunto de túneis, canais e captações que se estendem desde o Covão a São Vicente, passando pelo Curral das Freiras e pela Serra de Água, que recolhem, transportam e armazenam a água até ao Covão, em Câmara de Lobos.

Já em 2006, a central foi transformada numa central reversível, com a construção de uma central de bombagem com operação até 3 grupos de 3,7 MW de potência unitária, permitindo tirar partido da potência disponível em qualquer altura do ano, através da construção de dois túneis, um a montante (túnel do Pedregal) e outro a jusante (câmara de restituição), para garantir uma capacidade em ciclo fechado de cerca de 40.000 m3, o que equivale a cerca de 40 MWh, em modo de produção.

"O facto de existir apenas uma conduta forçada comum, origina alguns constrangimentos de exploração da central reversível, além de condicionar as intervenções na conduta forçada, pois para não afetar o abastecimento de água de irrigação, e de consumo humano na zona do Funchal, obriga a que as mesmas tenham de fazer-se durante o inverno, com impacto negativo na produção de eletricidade de origem hídrica e na disponibilização da central para assegurar serviços de sistema relevantes", indica a mesma nota.

A obra em curso destina-se à instalação de uma nova conduta forçada (600 mm) paralela à conduta forçada existente, no trecho compreendido entre a câmara de carga do Covão e o ponto de ligação à conduta de abastecimento de água para a referida ETA, isolando, assim, totalmente a central dos Socorridos do sistema de abastecimento público de água e permitindo a exploração autónoma da Central dos Socorridos e da Estação de tratamento de águas de Santa Quitéria.

Pedro Rodrigues refere que este é mais um investimento do Governo Regional, através da Empresa de Eletricidade da Madeira, que "reforça o compromisso da RAM nas energias renováveis, aumentando a componente de produção hidroelétrica e criando simultaneamente as melhores condições de abastecimento de água potável e para regadio aos concelhos do Funchal e Câmara de Lobos".