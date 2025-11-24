Programa de Investimentos para 2026 ascende a mil milhões de euros

O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, formalizou, ao início da tarde, a entrega, na Assembleia Legislativa da Madeira, das propostas de Orçamento Regional e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para 2026.

A proposta de Orçamento para 2026 ascende a 2,329 mil milhões de euros, inferior em cerca de 204 milhões de euros do Orçamento Regional do ano em curso.

É a segunda vez que Duarte Freitas assume este papel, depois de, em Junho passado, ter apresentado o Orçamento para 2025.

O Orçamento para 2026 contempla verbas destinadas a cada medida, programa e departamento do executivo madeirense. É também neste documento que se define a carga fiscal a aplicar às famílias, empresas e instituições.

Conforme já demos nota, na edição impressa desta segunda-feira, o próximo Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para 2026 prevê um montante global que ascende a mil milhões de euros.

Prevê um conjunto de investimentos em todas as áreas, com especial destaque para as infraestruturas, onde surgem novas etapas da construção do Hospital Central e Universitário da Madeira, para onde está previsto um investimento que rondará os 63 milhões de euros.

O Governo Regional reservou ainda cerca de 11,3 milhões de euros para a nova ligação Quebradas/Amparo, estando igualmente prevista uma verba de 6,7 milhões de euros para a continuidade dos trabalhos de reabilitação das Escolas Dr. Ângelo Augusto da Silva, no Caminho de Ferro, e a Escola Dona Lucinda Andrade, em São Vicente.