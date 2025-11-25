DTIM realiza penúltimo webinar sobre cibersegurança

A DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira realiza, esta quarta-feira, dia 26, das 19 às 20 horas, o sétimo webinar de oito da sua série dedicada à cibersegurança, intitulado 'Madeira: A Cibersegurança Está Mais Perto'.

O orador convidado é Martin Freitas, director do Gabinete Regional para a Conformidade Digital, Protecção de Dados e Cibersegurança (GCPD). Na sessão, apresentará o modelo de governação da Rede Ciber, os desafios em curso e as medidas que o Governo Regional está a implementar para reforçar a resiliência digital da Administração Pública.

A sessão constitui uma oportunidade para profissionais, decisores, estudantes e todos os interessados em segurança digital compreenderem, de forma clara e objetiva, o trabalho que está a ser desenvolvido na Região e os próximos passos na consolidação da cibersegurança.

Este é o penúltimo webinar de um conjunto de oito encontros promovidos pela DTIM, que têm reunido especialistas de várias áreas da segurança digital.

A participação nos webinares é gratuita e requer inscrição através do site oficial: www.dtim.pt.

Último webinar da série será dedicado ao factor humano

A DTIM anunciou igualmente o Webinar 8, que encerrará o ciclo. A sessão terá como tema 'Cibersegurança para todos: formação e cultura como a primeira linha de defesa'.

A oradora, doutoranda em Educação na Universidade de Aveiro e investigadora do CIDTFF, tem experiência em formação e desenvolvimento de competências em contextos educativos, empresariais e multiculturais. Exerceu funções de liderança em projectos de inovação e impacto social, com foco em metodologias participativas e transformação organizacional.

A sessão final abordará a cibersegurança enquanto literacia essencial do século XXI, destacando o papel do factor humano, da cultura organizacional e da formação contínua. Serão ainda apresentadas metodologias e exemplos aplicáveis em diferentes ambientes profissionais.