Quinta da Caldeira acolhe iniciativa no âmbito do Dia Mundial da Prematuridade

No passado dia 17 de Novembro, a Quinta da Caldeira - Centro de Apoio à Equitação Terapêutica acolheu uma iniciativa especial no âmbito do Dia Mundial da Prematuridade, numa acção conjunta com o Serviço de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica.

"Esta actividade teve como principal objectivo proporcionar às crianças nascidas pré-termo e às suas famílias um momento de bem-estar, partilha e reconexão com a natureza, num ambiente seguro, acolhedor e pensado para o seu desenvolvimento global", indica nota à imprensa.

Durante a tarde, as crianças tiveram oportunidade de contactar directamente com os animais da quinta, explorando diferentes texturas, sons e movimentos; viver a experiência única de montar a cavalo, beneficiando dos estímulos sensoriais, motores e emocionais que esta interação possibilita e participar num convívio descontraído, que reuniu famílias, crianças e profissionais do serviço, reforçando laços e criando um espaço de diálogo e apoio entre todos.

Diz ainda que "esta acção simboliza a continuidade do compromisso da Quinta da Caldeira com o desenvolvimento infantil, a inclusão e o bem-estar de todas as crianças, celebrando de forma significativa aquelas que começaram a vida com um desafio maior, mas cuja força inspira toda a comunidade".

Por fim, agradece às famílias pela presença e confiança e à equipa do Serviço de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica pela parceria contínua e pelo trabalho incansável em prol destas crianças.