Associação GATO promove evento 'Literatura e sociedade: Bichos (de Torga)'

A Associação GATO – Grupo de Amigos do Teatro vai organizar, nos dias 29 de novembro e 6 de dezembro, na Quinta Magnólia – Centro Cultural, o evento 'Literatura e sociedade: Bichos (de Torga)' a partir do espetáculo que vai apresentar no Teatro Baltazar Dias, com estreia no dia 28 deste mês.

"A obra 'Bichos', de Miguel Torga, é um marco da literatura portuguesa que, através da metáfora animal, revela as complexidades da condição humana. A selecção dos contos 'Mago', 'Tenório' e 'Vicente' permite abordar questões universais como a dependência, a liberdade e libertação, o passar do tempo e a velhice, entre outros temas que atravessam a experiência humana", explica um comunicado enviado pela associação.

Por isso, para aprofundar estas dimensões, a acção formativa contará com especialistas, professores, contadores de histórias, entre outros convidados, criando um espaço de diálogo interdisciplinar.

Na abertura, será lida uma mensagem da professora e filha do escritor, Clara Rocha.

O objectivo passa por debater os temas centrais da obra, cruzando literatura, ética, espiritualidade e experiência humana e, simultaneamente, estimular a expressão artística através da leitura, interpretação e representação. Esta abordagem permitirá aos participantes não só compreender a riqueza simbólica dos contos, mas também relacioná-los com desafios contemporâneos, reforçando a relevância da obra de

Torga na formação cultural e pessoal, para mais num ano em que se comemoram 30 anos desde o desaparecimento deste grande autor da língua portuguesa.

A acção, aberta ao público geral, está validada para docente com 12 horas, para efeitos de progressão na carreira docente, podendo a sua inscrição ser feita através da plataforma 'Interagir'.