Clube de Ecologia Barbusano sensibiliza para a mobilidade sustentável

O professor universitário Hélder Spínola protagonizou, no passado dia 11 de Novembro, uma acção de sensibilização focada na mobilidade sustentável, promovida pelo Clube de Ecologia Barbusano, da Escola Secundária de Francisco Franco. Segundo nota à imprensa, enviada hoje, foram explicados conceitos como o da sustentabilidade, relacionando-o com a gestão sustentável de vários recursos naturais.

Na sessão, ficou patente que a mitigação de problemas decorrentes da gestão insustentável de recursos passa pelo consumo comedido dos mais variados bens (vestuário, calçado), pela moderação ao nível do consumo alimentar, entre outros.

"Este investigador debruçou-se seguidamente sobre a questão da mobilidade, tendo aludido ao passado nómada da humanidade na procura dos recursos naturais, como era o caso da caça. Neste contexto, explicou que na atualidade a mobilidade para o local de trabalho é também uma forma de garantir os meios financeiros necessários para a aquisição dos bens/recursos. Relembrou que as sociedades atuais têm hábitos diferentes do passado e que implicam uma mobilidade associada ao lazer e ao turismo. Este modo de vida contemporâneo resulta num número excessivo de veículos em circulação, o que tem originado congestionamentos do trânsito e poluição atmosférica e sonora (causadora de problemas de saúde), pelo que se justifica que repensemos no modo como nos deslocamos. Face a esta problemática, o Professor Hélder Spínola enumerou um conjunto de medidas no sentido de uma mobilidade sustentável, tais como, a deslocação a pé, o uso de bicicleta, de trotinete, dos transportes públicos e a partilha do automóvel", indica a mesma nota.