Madeira reforça aposta na qualidade para melhorar desempenho das organizações

A Madeira está a intensificar a sua estratégia de promoção da qualidade nos sectores público e privado, apostando na felicidade organizacional como factor determinante para o crescimento económico. A mensagem foi transmitida durante as Jornadas Regionais da Qualidade 2025, realizadas esta manhã na reitoria da Universidade da Madeira, numa iniciativa da Associação Portuguesa para a Qualidade (APQ), com o apoio institucional da Secretaria Regional de Economia.

O encontro, subordinado ao tema 'A Qualidade e a Felicidade Organizacional', reuniu especialistas que partilharam experiências sobre promoção do bem-estar, retenção de talento e desenvolvimento de culturas organizacionais positivas, essenciais para a sustentabilidade e produtividade das instituições.

A directora regional de Comércio, Indústria e Qualidade (DRCIQ), Isabel Rodrigues, sublinhou que "a excelência é um caminho que nunca está acabado" e garantiu o empenho da Região numa estratégia abrangente. Na passada segunda-feira foi lançada uma "campanha de sensibilização para a qualidade" que será divulgada semanalmente nas redes sociais.

A DRCIQ pretende reforçar as acções de formação, alargando-as aos serviços públicos. "A Qualidade de serviço tem de estar subjacente em tudo o que nós desenvolvemos no nosso dia-a-dia", vincou Isabel Rodrigues, citada em nota à imprensa.

Entre as iniciativas previstas, destacam-se contactos estabelecidos com a ACIF e o Instituto de Qualificação para criar acções específicas dirigidas às pequenas e médias empresas, visando sensibilizar, formar e estimular a implementação de sistemas de gestão da qualidade. "Estabeleceu-se, ainda, contactos com o IDE - Instituto de Desenvolvimento Empresarial, com o objectivo de se sensibilizar as empresas para a aposta em sistemas de gestão da qualidade", revelou a directora regional.

Está também em preparação uma plataforma da qualidade, que incluirá uma bolsa de especialistas em qualidade na administração pública, com o objectivo de estender as boas práticas a todos os sectores económicos e sociais.

Já a directora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, Andreia Collard, reforçou a importância do factor humano: "Num mundo empresarial cada vez mais dinâmico e exigente, compreender que o verdadeiro capital de uma organização são as pessoas é mais do que uma convicção: é uma estratégia para o sucesso sustentável das nossas empresas e um fator determinante para a retenção de talento". O desafio lançado às organizações passa pela valorização dos colaboradores.

Os dados do Barómetro da Felicidade Organizacional revelam uma realidade preocupante em Portugal: menos de 10% dos colaboradores dizem estar "extremamente felizes" no local de trabalho. A flexibilidade de horário, os seguros de saúde e os prémios de produtividade são factores determinantes na satisfação dos trabalhadores, mas continuam a ser pouco implementados nas empresas nacionais.