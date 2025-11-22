Polícia Marítima resgata 78 pessoas na ilha grega de Gavdos

A Polícia Marítima, que se encontra a participar na missão "Greece 2025", anunciou hoje ter resgatado 78 migrantes que se encontravam numa zona costeira isolada, sem acesso terrestre, na ilha grega de Gavdos.

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), o resgate dos 78 migrantes decorreu durante dois dias.

Durante a operação, com coordenação operacional das autoridades gregas, os elementos da Polícia Marítima alcançaram um grupo de migrantes, tendo procedido ao seu resgate em segurança para a embarcação "Molivos", em situações adversas, "implicando a movimentação dos migrantes através do mar para bordo a embarcação".

O comunicado indica que "o grupo foi transportado para o porto e entregue às autoridades locais para os procedimentos legais de identificação e registo".

"Ao longo da operação, foram identificadas situações de especial vulnerabilidade, o que exigiram acompanhamento direto e constante por parte dos operacionais", acrescenta a nota, sem especificar.

A missão "Greece 2025" é coordenada pela European Border and Coast Guard Agency (Agência FRONTEX).

"Desde o início da participação portuguesa no Mediterrâneo oriental, a Polícia Marítima tem desempenhado um papel único e fulcral, o qual tem sido reconhecido inúmeras vezes pelas autoridades gregas, nomeadamente em múltiplas ações de salvamento e resgate de migrantes, em estreita coordenação da Guarda Costeira Grega", sublinha a AMN no comunicado hoje divulgado.