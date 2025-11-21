Vídeo ilustra resgate de turistas argentinos que se perderam nas serras da Madeira

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou, nas suas redes sociais, as imagens da operação de resgate de dois cidadãos argentinos, que se perderam nas zonas altas de São Vicente.

Conforme noticiou o DIÁRIO, "o casal em referência, ao efectuar uma caminhada, desviou-se do trilho principal seguindo uma marcação no solo que os induziu em erro. Ao se aperceberem que seria difícil regressar ao trilho certo, pela extrema dificuldade do percurso, bem como pela falta de luminosidade, acionaram os meios de socorro, partilhando a sua localização e aguardado apoio no local".

Após receber informação por parte do Serviço Regional de Protecção Civil de dois cidadãos perdidos entre a Levada Fajã do Rodrigues e a Levada do Norte, foi activada a Brigada de Busca, Salvamento, Socorro e Resgate em Montanha da PSP para cooperação com o Corpo de Polícia Florestal do IFCN.

A operação conjunta, que durou cerca de 2 horas, conseguiu salvar o casal, que transportado em segurança até do Parque Empresarial das Ginjas.