Swansea 'bateu' a cláusula e Vítor Matos deixa o Marítimo
O Marítimo teve, ao início da noite desta sexta-feira, a confirmação de que o Swansea, do Championship inglês, tinha 'batido' a cláusula de rescisão do seu treinador, Vítor Matos.
O clube do País de Gales, que ocupa a 18.ª posição na segunda liga inglesa, paga 1 milhão de euros à SAD do Marítimo.
Vítor Matos deixa os verde-rubros no tericeiro lugar da II Liga portuguesa, com 20 pontos, os mesmos do Torreense que é segundo, estando ambos em posição de promoção directa à I Liga, uma vez que o Sporting B, líder do campeonato não pode subir.
O Marítimo recebe, domingo, o Penafiel e já não será Vítor Matos e estar no banco.