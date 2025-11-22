Mais de 300 de crianças raptadas em ataque a escola na Nigéria

Pelo menos 303 alunos e 12 professores foram raptados por homens armados durante um ataque à St. Mary's School, uma instituição católica situada no estado de Níger, no centro-norte da Nigéria, informou hoje fonte oficial.

A atualização foi feita pela Associação Cristã da Nigéria (CAN), pois o número anterior dava conta de um total de 215 alunos e professores raptados.

Segundo as agências noticiosas Associated Press (AP) e France-Presse (AFP), o número foi revisto "após um exercício de verificação e a realização de um censo final", indica um comunicado divulgado pelo arcebispo Bulus Dauwa Yohanna, presidente da secção estadual da CAN, que visitou na sexta-feira a escola.

O rapto na comunidade remota de Papiri, no estado de Níger, ocorreu quatro dias depois de 25 alunos terem sido sequestrados em circunstâncias semelhantes na cidade de Maga, no vizinho estado de Kebbi, a 170 quilómetros de distância.

Nenhum grupo reivindicou até agora a autoria dos raptos e as autoridades disseram ter destacado equipas táticas, juntamente com caçadores locais, para resgatar as crianças.

"Isto é muito lamentável. Os terroristas estão a perpetrar uma nova onda de sequestros e não podemos ceder", declarou o presidente nacional da CAN, Joseph Hayab, à agência noticiosa espanhola EFE.

Os números representam quase metade do total de alunos da escola (629 estudantes inscritos).

As autoridades dos estados vizinhos de Katsina e Plateau ordenaram o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino como medida de precaução.

O Governo do estado de Níger também encerrou numerosas escolas, e o Presidente nigeriano, Bola Tinubu, cancelou os seus compromissos internacionais, incluindo a participação na cimeira do G20 em Joanesburgo (África do Sul), para gerir a crise.

O rapto dos alunos da St. Mary's School ocorre na sequência de um ataque armado perpetrado na segunda-feira contra uma escola secundária no vizinho estado de Kebbi, no noroeste, em que 25 jovens raparigas foram sequestradas.

Estes dois raptos em massa e o ataque a uma igreja no oeste do país, que provocou duas mortes, aconteceram depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter ameaçado uma intervenção militar na Nigéria devido ao que classificou como massacres de cristãos por islamistas radicais.

A Nigéria continua marcada pelo rapto de quase 300 jovens raparigas pelos jihadistas do Boko Haram em Chibok, no estado de Borno (nordeste), há mais de dez anos. Algumas continuam desaparecidas.