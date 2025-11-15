PSD/M destaca vitória autárquica e reforço da Autonomia

O Conselho Regional do PSD/M, reunido na manhã de hoje no Madeira Tecnopólo, no Funchal, fez um balanço das recentes eleições autárquicas, que resultaram em seis câmaras conquistadas pelo partido e na presidência da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira. Paulo Fontes, vice-presidente dos sociais-democratas madeirenses, sublinhou que o órgão “se solidarizou e reconheceu o trabalho e o empenho de todos os candidatos”, afirmando que mesmo nos concelhos onde o PSD não venceu “a mensagem foi aceite pela população, como os resultados demonstram”.

Fontes adiantou que o Conselho Regional tomou ainda conhecimento das iniciativas do presidente do Governo Regional, tanto junto do Executivo da República como em Bruxelas, com destaque para as negociações sobre o Estatuto da Ultraperiferia e para os alertas relativos à Política Agrícola Comum e ao POSEI. “Um dos pilares da Autonomia é também a nossa integração europeia”, afirmou, defendendo que a nova directiva do POSEI deve respeitar os objectivos que a Região tem defendido “ao longo destes anos”.

O partido analisou igualmente a proposta de Orçamento de Estado, actualmente em discussão na Assembleia da República. Segundo Paulo Fontes, graças à intervenção dos deputados do PSD, o documento tornou-se “mais justo e equilibrado para a Região”, destacando a prorrogação do Centro Internacional de Negócios até 2033, a transferência extraordinária de 75 milhões de euros para a redução da dívida regional, o financiamento de 50% do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira, a restituição integral do IVA às IPSS no âmbito do PRR, a inclusão da passagem pelo Porto Santo no novo cabo submarino e a assunção, pelo Estado, dos encargos dos meios aéreos de combate a incêndios.

O Conselho Regional congratulou-se ainda com a aprovação, por unanimidade, do regulamento eleitoral das Comissões Políticas de Freguesia, cujas eleições decorrerão a 4 de Dezembro. O PSD apela agora à “mobilização de todos os militantes” para este novo ciclo interno.

Por fim, Paulo Fontes reforçou o convite à participação no convívio de Natal do partido, marcado para 3 de Dezembro, às 21 horas, igualmente no Madeira Tecnopólo.