Três crianças morrem supostamente afogadas em Moçambique

Pelos menos três corpos de crianças foram encontrados na baía de Inhambane, no sul de Moçambique, supostamente afogadas, disse o porta-voz da polícia ao nível da província, citado hoje pela comunicação social.

Inicialmente, foram encontrados dois corpos, mas após outras buscas foi encontrado um terceiro corpo. Os corpos apresentam sinais de agressão e sangramento, mas a polícia diz que só depois da autópsia será possível determinar, com rigor, as causas das mortes.

"O trabalho [de investigação] ainda está em curso", anunciou o porta-voz, Adérito Ofumane, que remeteu para as conclusões do relatório médico, até que possa ser dada "informação mais concisa e mais segura".

É "difícil falar preliminarmente, uma vez que foram encontrados na água, preferimos esperar os resultados da perícia", afirmou o porta-voz da polícia em Inhambane.

A polícia já reportou mais de 20 mortes nas águas da província desde o início do ano, dos quais, pelo menos, seis por naufrágio.