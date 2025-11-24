Matilde Freitas, Maribel Sousa e Tiago Berenguer sagraram-se bicampeões nacionais

Quatro clubes regionais participaram, este fim-de-semana, 22 e 23 de Novembro, no Campeonato Nacional de Não Seniores Época 2025, prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton, que decorreu no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha. Associação Desportiva Pontassolense, Club Sports da Madeira, Clube Desportivo da Ribeira Brava e Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres marcaram presença.

Matilde Freitas (CS Madeira) em Sub-13, Maribel Sousa (CD Ribeira Brava) em Sub-17 e Tiago Berenguer (CS Madeira) estiveram em destaque, uma vez que viriam a se sagrar Bicampeões Nacionais.

Segundo nota da Associação de Badminton da Região Autónoma da Madeira, em destaque estiveram igualmente, no escalão de Sub-13, Oriana Sousa (CD Ribeira Brava) em Pares Mistos, fazendo dupla com o atleta Gabriel Martins (CHEL), e Leonor Ribeiro (CS Madeira) em Pares Mistos, fazendo dupla com o atleta Tiago Berenguer, que se sagraram respectivamente Campeões Nacionais.

Além disso, houve várias conquistas de títulos de Vice-Campeões por Xavier Penucho (CSMA) em Sub-11 Singular Homens, em Sub-13, Henrique Pereira (CSMA) Singular Homens e Pares Homens, fazendo dupla com o atleta Pedro Nunes (MVD), Oriana Sousa (CDRB) em Singular Senhoras, e Matilde Freitas em Pares Mistos, fazendo dupla com o atleta Aristides Maria (CHEL), Leonor Silva (CSMA) em Sub-15 Singular Senhoras, e Leonor Ribeiro (CSMA) em Sub-19 Pares Senhoras, fazendo dupla com a atleta Mafalda Avelino (EDFL).

Quanto ao bronze, foi conquistado por João Rodrigues (CDRB) em Sub-9 SING, Maria Medeiros (CSMA) em Sub-11 Singular Senhoras, pela dupla Xavier Penucho (CSMA) | Miguel Andrade (CSMA) em Sub-11 PAR, e Lara Ferreira (CDRP) em Sub-17 Singular Senhoras e Pares Senhoras, fazendo dupla com a atleta Andreia Agrela (CDRP).

O primeiro título de Campeão Nacional nesta competição foi da atleta Oriana Sousa (CDRB) e de Vice-Campeão do atleta Xavier Penucho (CSMA). A competição contou com a participação de 26 atletas regionais, em que seriam conquistados 7 Ouro, 7 Prata e 5 Bronze.

