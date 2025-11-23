Cristiano Ronaldo e João Félix marcam na vitória do Al-Nassr sobre o Al-Khaleej

Os portugueses João Félix e Cristiano Ronaldo marcaram hoje no triunfo do Al-Nassr, treinado pelo compatriota Jorge Jesus, sobre o Al-Khaleej, por 4-1, na nona jornada da Liga saudita de futebol.

Já depois de ter visto dois golos anulados, o internacional português marcou o primeiro golo do encontro, aos 39, três minutos antes de o brasileiro Wesley aumentar a vantagem. Murad Al Hawsawi, aos 47, ainda reduziu, mas o senegalês Sadio Mané fez o 3-0, aos 77, e reencaminhou o triunfo para o Al Nassr.

Já no sexto minuto da compensação da segunda parte, Cristiano Ronaldo fez um grande golo, com um pontapé de bicicleta no interior da área, após um cruzamento da direita, fechando o marcador do encontro nos 4-1.

O Al-Nassr continua 100% vitorioso na Liga saudita, que lidera com 27 pontos, mais dois do que o Al-Hilal, enquanto o Al-Khaleej caiu para o sétimo posto, com 14.