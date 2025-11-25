João Sanches distinguido pela Associação dos Directores de Hotéis de Portugal

O director do Hotel Meliá Madeira Mare, João Sanches, foi recentemente distinguido pela Associação dos Directores de Hotéis de Portugal (ADHP) na gala anual que assinalou o aniversário da instituição. O evento reuniu dezenas de profissionais do sector e várias personalidades de relevo, entre as quais o Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, e o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros.

"A ADHP homenageou os directores de hotel que completaram 25 anos de carreira, reconhecendo o papel determinante que desempenham na evolução e profissionalização da hotelaria nacional. Entre os distinguidos esteve João Sanches, cuja trajectória é pautada por espírito de equipa, resiliência e uma dedicação constante, características que também definem a forma íntegra e humana como exerce a liderança", indica nota à imprensa.

E acrescenta: "O seu percurso profissional inclui a passagem por vários grupos hoteleiros de referência, como o Grupo Tivoli, onde assumiu responsabilidades em unidades emblemáticas e participou na abertura de hotéis de renome, como o Tivoli Almansor, no Algarve, e o Tivoli Oriente, antigo Tivoli Tejo. Esteve ainda à frente do Tivoli Madeira, antes de ingressar no Grupo Hoti Hoteis para assumir a Direcção Geral do Hotel Meliá Madeira Mare, função que desempenha com reconhecido profissionalismo".

Durante este evento, o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, sublinhou a importância do trabalho desenvolvido pelos directores de hotel, destacando o seu papel crucial na gestão diária das unidades e na garantia de elevados padrões de qualidade. Enalteceu ainda o carácter multifacetado destes profissionais, cuja capacidade de adaptação e visão estratégica contribuem para o dinamismo e competitividade do turismo nacional.