Galeria Anjos Teixeira acolhe a conferência 'RAJÃO'

O Prof. Vítor Sardinha irá proferir, na próxima quinta-feira, às 19 horas, na Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, a conferência 'RAJÃO – Contexto histórico, identidade local e reinvenção do instrumento'.

A iniciativa decorre no âmbito da exposição 'Pinceladas Madeirenses', de Paula Figueira da Silva, que propõe um diálogo entre a pintura e as raízes culturais e identitárias da Madeira.

Segundo a nota enviada, durante a conferência, Vítor Sardinha abordará a actividade de três mestres madeirenses que, a partir de 1879, trabalharam em Honolulu, no Havaí: Manuel Nunes, Augusto Dias e José do Espírito Santo.

Os dois primeiros desempenharam papel central na adaptação e criação de um novo cordofone, combinando características do Rajão e da Braguinha, e dando origem ao Ukulele, instrumento nacional do Havaí.

O conferencista explicará como técnicas, ferramentas e nomenclaturas utilizadas na Madeira foram replicadas no Pacífico, destacando também inovações em outros instrumentos, como a Steel Guitar, desenvolvidas por Manuel Nunes e o filho Leonardo Nunes.

Sardinha apresentará ainda contribuições de músicos como July Paka, Ernest Kaai e Bill Tapia, que tocaram instrumentos construídos pelos mestres madeirenses, ajudando a difundir o seu nome nos Estados Unidos.

Leonardo Nunes estabeleceu-se em Los Angeles em 1913, promovendo os chamados 'Ukuleles Originais com Garantia', certificados pela marca 'M. Nunes & Sons'.

A conferência é gratuita e aberta ao público, integrando a programação cultural da Galeria Anjos Teixeira, situada na Rua João de Deus, nº 14, no Funchal.