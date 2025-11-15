Ronaldo falha jogo um ano depois da última ausência da selecção

O avançado Cristiano Ronaldo está de fora do Portugal -- Arménia de domingo, no encerramento da qualificação para o Mundial2026 de futebol, praticamente um ano depois da última ausência, e falha pela 62.ª vez um jogo da seleção desde 2003.

Face à inédita expulsão pela 'equipa das quinas', ao ver o cartão vermelho direto na quinta-feira, ao minuto 61 da derrota com a República da Irlanda (2-0), em Dublin, 'CR7' está indisponível para o 10.º e último jogo do Grupo F, circunstância que se verificara pela última vez em 18 de novembro de 2024.

O capitão português ficou de fora do empate entre Croácia e Portugal (1-1), em Split, no sexto e último jogo do Grupo A1 da Liga das Nações, quando a seleção às ordens de Roberto Martínez já garantira o acesso aos quartos de final de uma prova em que sagrar-se-ia vencedor, ao superar a Espanha na final de Munique, em 08 de junho de 2025.

O desafio com a Arménia, agendado para as 14:00 de domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, é o 62.º que o madeirense vai falhar desde que se estreou pela seleção nacional AA, com 18 anos, em 20 de agosto de 2003, no triunfo sobre o Cazaquistão (1-0), num jogo de preparação disputado em Chaves.

Dos 61 encontros que a 'equipa das quinas' disputou desde então sem Cristiano Ronaldo, 36 foram particulares e 25 referentes a fases de qualificação para campeonatos do Mundo e da Europa, à Liga das Nações e à Taça das Confederações -- o dianteiro não jogou na vitória sobre o México (2-1), em Moscovo, na partida de atribuição do terceiro e quarto lugares da edição de 2017.

Portugal venceu 34 dos jogos realizados sem o maior goleador da sua história -- 143 golos em 226 internacionalizações -, empatou 14 e perdeu 13.

A percentagem de vitórias em todos os desafios sem o avançado, superior a 57%, é ainda mais alta quando se contabiliza apenas os 25 jogos referentes a competições oficiais.

Desse lote, Portugal venceu 15 encontros (60%), empatou quatro e perdeu seis, três deles com a Suíça, 'carrasco' luso no terceiro e último jogo do Grupo A da fase final do Euro2008 (2-0), em Basileia, na fase de qualificação para o Mundial2018 (2-0), também em Basileia, e na Liga das Nações 2022/23 (1-0), em Genebra.

O Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, é o 'palco' em que Cristiano Ronaldo mais jogos falhou pela seleção portuguesa - ausentou-se de cinco dos seis encontros disputados naquele recinto minhoto desde 2003.

O 'astro' português vai falhar o segundo jogo pela 'equipa das quinas' no Estádio do Dragão, depois de ter ficado de fora da goleada imposta à Croácia (4-1), em 05 de setembro de 2020, para a edição 2020/21 da Liga das Nações.