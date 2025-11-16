Jovem utente oncológica concretiza sonho de assistir jogo da Selecção

Em nota enviada à comunicação social, a Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional da Madeira (NRM-LPCC) dá conta que uma jovem utente oncológica viu concretizado o sonho de assistir a um jogo da Seleção Nacional de Portugal, graças a uma cadeia de solidariedade.

"Esta experiência inesquecível, repleta de alegria, emoções e sorrisos, tornou-se possível graças ao impulso solidário da Fundação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), representada pelo seu presidente Dr. Pedro Proença, e ao apoio fundamental da Associação de Futebol da Madeira (AFM), através do seu presidente, Dr. Rui Coelho. Foram ainda imprescindíveis o empenho e a dedicação da equipa do NRS-LPCC, em particular Dra. Maria Silva, e do seu Presidente, Eng. Francisco Cavalheiro Ferreira, que acompanharam a utente em todo este processo", explica.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro expressa, ainda, "o seu mais profundo agradecimento a todos os que, com humanismo e espírito solidário, contribuíram para proporcionar este momento único."

"Gestos como este levantam não só o ânimo dos nossos doentes, como também são exemplo inspirador de cidadania, inclusão e sensibilização para a luta contra o cancro. Reforçamos, assim, a importância das parcerias e da responsabilidade social de todas as entidades envolvidas, unidas por uma causa maior: criar esperança e felicidade em quem mais precisa", remata.