Valor da avaliação bancária de habitação na Madeira recuou 3 euros em Outubro

O valor mediano de avaliação bancária de habitação na Região Autónoma da Madeira (RAM) situou-se nos 2 308 euros/m2 em Outubro, registando um decréscimo de 0,1% em relação a Setembro (ou seja, menos 3 euros). Contudo, comparando com Outubro do ano passado, observou-se uma subida de 14,8% (+298 euros).

Os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e compilados em análise pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, permitem constatar que, das 9 regiões NUTS II do país, a Madeira mantém-se no 4.º lugar com o valor da avaliação bancária de habitação mais elevada.

Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária na RAM foi de 2 533 euros/m2, traduzindo uma variação de +0,1% comparativamente a Setembro de 2025 e de +18,4% face ao mês homólogo. Nas moradias, este indicador situou-se nos 1 965 euros/m2, valor superior em 0,7% ao observado no mês anterior e 6,1% acima do registado no mesmo mês do ano passado.

A nível municipal, o valor mediano de avaliação bancária no Funchal fixou-se nos 2 647 euros/m2, +1,7% em relação ao Setembro e +10,5% em comparação com Outubro de 2024.

Para além do Funchal, "também ultrapassaram o número mínimo de observações registadas (33) os municípios de Câmara de Lobos e de Santa Cruz, cujos valores de avaliação bancária atingiram os 2 260 euros/m2 e os 2 222 euros/m2, respectivamente. Câmara de Lobos observou um acréscimo de 2,0% face ao mês anterior e de 16,7% em relação ao mês homólogo, enquanto Santa Cruz registou uma variação mensal de -0,7% e homóloga de +19,8%", refere a DREM.

O valor mediano de avaliação bancária no País fixou-se nos 2 025 euros/m2, mais 30 euros que no mês anterior (+1,5%). A variação homóloga foi de +17,7% (+304 euros).

No contexto das 9 regiões NUTS II do país, os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (3 030 euros/m2), no Algarve (2 692 euros/m2) e na Península de Setúbal (2 456 euros/m2), surgindo, na posição seguinte, a RAM (2 308 euros/m2).

Face ao período homólogo, a Península da Setúbal (+26,7%) registou a maior variação positiva, enquanto na RAA (+13,7%) verificou-se a menor. Comparativamente ao mês anterior, o Norte (+2,5%) liderou as subidas, surgindo no polo oposto o Alentejo (-1,6%).

Número de avaliações bancárias diminuiu

Para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária, de Outubro de 2025, foram consideradas 627 avaliações, -15,2% que no mesmo período do ano precedente, revela a DREM.

Destas, 305 foram de apartamentos e 322 de moradias. Em comparação com o mês anterior, realizaram-se menos 4 avaliações, o que corresponde a um decréscimo de 0,6%. A nível nacional, a variação homóloga do número de avaliações bancárias foi de -2,9%, enquanto a variação em cadeia se fixou em +2,8%.