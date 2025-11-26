Valor das rendas e dos imóveis para venda na Madeira continua a aumentar

A Madeira permanece entre as regiões mais caras de Portugal para arrendar e comprar casa.

O Imovirtual, portal imobiliário de referência, apresentou hoje o barómetro mensal sobre a evolução dos preços médios anunciados de arrendamento e venda em Portugal, incluindo as regiões autónomas. Este estudo analisa os dados de novembro de 2025 e compara-os com Outubro de 2025 e Novembro de 2024.

No que diz respeito ao arrendamento, o valor médio das rendas em Portugal subiu para 1.400 euros, reflectindo um aumento de +10% face a Outubro (1.270 euros) e de +9% em relação a Novembro de 2024 (1.285 euros). Trata-se de uma aceleração significativa num mercado onde, apesar das subidas, persistem diferenças marcadas entre regiões.

Concretamente sobre as regiões autónomas, o valor médio subiu para 955 euros, reflectindo uma valorização mensal de +19,4% e anual de +9,1%. A Madeira manteve-se entre as regiões mais caras do país, subindo para 1.510 euros (+7,8%).

Sobre as vendas, o preço médio em Portugal manteve-se nos 440.000 euros, estável face a Outubro e com um crescimento de +15% em relação a Novembro de 2024 (382.000 euros). A estabilidade mensal contrasta com o ritmo de crescimento anual, que continua elevado em várias regiões, sobretudo no Centro e nas Ilhas.

Nas ilhas, o preço médio atingiu 234.000 euros, o que representa uma valorização mensal de +30% e anual de +33,7%. A Madeira fixou-se em 600.000 euros (+4,3% mensal; +17,6% anual).

