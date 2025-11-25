De acordo com o Idealista, a Madeira possui 1.200 moradias premium à venda, mais 49% do que um ano antes.

Tudo indica que este aumento de stock terá atenuado a pressão da procura, tendo arrefecido 30% no último ano. Também os preços medianos ficaram ligeiramente mais baixos (-3%) fixando-se em 1,82 milhões de euros no final de Setembro.

Já na ilha de Porto Santo, a oferta de moradias de luxo é bem escassa, sendo igual ou inferior a 10 imóveis no terceiro trimestre de 2025.

Além disso, revela que a procura internacional por moradias na Madeira representou cerca de 47% do total no Verão de 2025, vinda sobretudo da Alemanha, Reino Unido e EUA.

O Idealista adianta também que a oferta de apartamentos premium é muito limitada nas ilhas portuguesas: apenas a Madeira conta com stock relevante — cerca de 370 unidades, com preço mediano de 1,58 milhões de euros.