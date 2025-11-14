Preços dos combustíveis voltam a aumentar na Madeira

Na próxima semana, os preços dos combustíveis na Região voltam a ficar mais caros.

Assim, próxima segunda-feira, 17 de Novembro, a gasolina será vendida a 1,590 euros por litro, uma subida de 0,3 cêntimos.

O gasóleo rodoviário passa para 1,495 euros por litro, o que representa um aumento de 2 cêntimos. Enquanto o gasóleo colorido e marcado, vai custar 1,020 euros por litro, mais 1,8 cêntimos do que na semana anterior.

A actualização dos preços máximos de venda ao público dos combustíveis foi publicada, hoje, no JORAM, e vai estar vigor desde as 0 horas da próxima segunda-feira, 17 de Novembro, até às 23h59 do dia 23 de Novembro, domingo.