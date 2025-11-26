Albuquerque quer consenso para garantir o Registo de Aeronaves na Madeira

Miguel Albuquerque aproveitou o debate sobre Emprego para avançar com a proposta de um consenso, entre os vários partidos para, na República garantir a concretização de um Registo de Aeronaves associado à Zona Franca da Madeira.

Uma questões foi levantada, durante as perguntas ao Governo, pelo deputado da IL, Gonçalo Maia Camelo. Albuquerque referiu que países como o Luxemburgo, Malta e Irlanda têm grandes resultados económicos com os seus registos de aviões.

A criação de um Registo de Aeronaves é um objectivo do Governo Regional, mas Albuquerque reconhece os entraves colocados ao nível nacional.

O presidente do Governo aproveitou o debate para entregar ao líder do PS, Paulo Cafôfo a sua proposta para o registo de aeronaves. A IL também recebeu a proposta.