Autores da Letónia criam registos fotográficos da Madeira em apenas 45 minutos

O projecto 'Madeira em 45 Minutos: Olhares da Letónia' reúne uma selecção de fotografias produzidas por participantes da residência artística 'Letónia–Madeira: Ponte'.

Segundo nota enviada, esta iniciativa desafiou os autores, não profissionais, a captar imagens da natureza, cultura e vida quotidiana do arquipélago em apenas 45 minutos e com recursos mínimos. O exercício resultou num conjunto de trabalhos apresentados como expressões do processo experimental proposto.

A iniciativa, organizada pela Young Folks, de Riga, em colaboração com a ARTE.M – Associação Cultural e Artística da Madeira, desenvolve-se em duas fases.

A primeira consiste numa exposição patente em Dezembro e Janeiro no ARThub Madeira e no Art Center Caravel, no Funchal.

A segunda decorrerá em Fevereiro, em Riga, no espaço da associação Young Folks.

O projecto surge de uma cooperação artística entre a Madeira e a Letónia e conta com o apoio do programa Erasmus+ Educação de Adultos.