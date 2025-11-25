Albuquerque desafia a avançar para rota directa com Miami

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desafiou hoje a ANA/VINCI Airports a “tentar Miami” e a reforçar as ligações aéreas directas entre a Madeira e os Estados Unidos da América, sublinhando que o Executivo madeirense “está disponível para colaborar nesse esforço”.

Falando na cerimónia que assinalou a marca dos cinco milhões de passageiros no Aeroporto da Madeira, Albuquerque afirmou que a duplicação do número de passageiros ao longo da última década “demonstra bem a atractividade e a evolução do destino Madeira”, defendendo que este crescimento deve ser acompanhado por uma aposta estratégica na captação de novos mercados.

O governante pediu ainda uma solução para o aeroporto do Porto Santo, destacando como prioridade a ampliação da Gare, que considera essencial para garantir melhores condições de operação e de desenvolvimento da ilha.