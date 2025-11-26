Albuquerque rejeita impor subsídio de insularidade ao sector privado

Nas respostas aos deputados, o presidente do Governo regional voltou a referir os resultados dos programas de emprego e ocupacionais e da concertação social. Neste último caso, destacou as negociações, com sindicatos e associações empresariais que levaram a que o salário mínimo, para o próximo ano, seja de 980 euros.

Em resposta ao PS, rejeitou a "deformação ideológica" da oposição que apresenta uma "panóplia de desgraças" que não têm reflexo na sociedade. "Por isso é que os trabalhadores continuam a votar no meu partido e nós continuamos a governar", garante.

Albuquerque, em resposta ao CH, rejeitou a possibilidade de imposição do pagamento de um subsídio de insularidade ao sector privado, porque considera que esse seria mais um problema imposto às empresas.