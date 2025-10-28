Furacão Melissa pode afectar 1,5 milhões de pessoas na Jamaica

Pelo menos 1,5 milhões de jamaicanos deverão ser afetados pelo furacão Melissa, que atingiu hoje a Jamaica e já causou pelo menos sete mortes nas Caraíbas, alertou hoje a Cruz Vermelha.

A organização referiu que pelo menos 1,5 milhões de pessoas, entre os 2,8 milhões de habitantes da Jamaica, podem ser afetadas pelo furação.

"Entretanto, este número está amplamente subestimado, uma vez que os impactos na população incluirão interrupções nos serviços essenciais, interrupções no comércio e, claro, bloqueios de estradas. Isto significa que toda a população pode ser afetada de uma forma ou de outra", disse Necephor Mghendi, chefe da delegação da Federação Internacional da Cruz Vermelha, numa conferência de imprensa em Genebra.

"Não saiam de casa", alertou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), que previu rajadas de vento "potencialmente fatais", inundações e devastação comparável a causada pelos furacões Maria em 2017 ou Katrina em 2005, em Porto Rico e Nova Orleães (Estados Unidos).

O furacão de categoria 5, o mais elevado na escala Saffir-Simpson, já provocou três mortos na Jamaica, três no Haiti e um na República Dominicana.

Horas antes da chegada do furacão, o Governo jamaicano afirmou ter feito tudo o que podia para se preparar, alertando para possíveis danos catastróficos.

"Não há infraestruturas na região que possam suportar uma tempestade de categoria 5. "A questão agora é a velocidade da recuperação. Esse é o desafio", disse o primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness.

Deslizamentos de terra, árvores caídas e inúmeras falhas de energia foram relatados antes mesmo da chegada do furacão, com as autoridades jamaicanas a avisarem que a limpeza e a avaliação dos danos seriam lentas. Prevê-se ondas de até quatro metros no sul da Jamaica, levando as autoridades a ficarem preocupadas com o impacto em alguns hospitais ao longo da costa.

O Ministro da Saúde jamaicano, Christopher Tufton, disse que alguns doentes foram transferidos do rés-do-chão para o segundo andar, "e esperamos que isto seja suficiente para qualquer maré que possa ocorrer".

O Melissa também deverá atingir o leste de Cuba na noite de terça-feira como um poderoso furacão. Estava em vigor um aviso de furacão para as províncias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo e Holguín, assim como um aviso de tempestade tropical para Las Tunas. Foram previstos até 51 centímetros de chuva para certas localidades em Cuba, juntamente com uma maré de tempestade significativa ao longo da costa.

As autoridades cubanas informaram na segunda-feira que estavam a retirar mais de 600 mil pessoas da região, incluindo Santiago, a segunda maior cidade da ilha.

O furacão Melissa atingiu também as regiões do sul do Haiti e da República Dominicana, estando ainda em vigor um aviso de tempestade tropical para o Haiti.

A previsão é de o furacão virar para nordeste, depois de Cuba, e atingir o sudeste das Bahamas na noite de quarta-feira. Está em vigor um aviso de furacão para o sudeste e centro das Bahamas e foi emitido um aviso de tempestade tropical para as Ilhas Turcas e Caicos.